蔡英文總統回絕國民黨主席江啟臣邀請辯論萊豬政策，表示「建議江主席應回歸立法院盡質詢責任。」國民黨副祕書長李彥秀在臉書發文，批評蔡總統缺乏總統的高度，酸嗆「請蔡總統做好總統職權，透過辯論做政策說明！」

李彥秀說，昨天她代表江啟臣主席送交辯論邀請函，就是誠摯希望蔡總統站上舞台，跟人民做最好的溝通！很可惜蔡總統今天的回應仍就令人失望！總統不但沒有搞清楚質詢與辯論的差別，回應的態度更缺乏總統的高度！

她說，現在的行政院，已經無法做好政策說明，更無法做好把關工作，在野黨主席與執政黨主席的辯論需求，正是解決這樣困局的好方法！

李彥秀說，過去，蔡英文擔任民進黨主席的時候，馬英九總統答應了蔡英文的辯論邀請，兩個人就ECFA進行了一場精彩的辯論與對談，更深化了台灣民主制度下公共政策討論的典範！蘇貞昌擔任民進黨主席的時候，馬英九也答應了蘇貞昌的針對服貿的辯論邀請，可惜因為外在環境變化，所以蘇貞昌喊停！讓服貿缺乏理性探討的空間，相當可惜！難道，當時民進黨在立法院沒有立委，無法透過質詢解決嗎？

「不服來辯！」李彥秀強調，現在蔡英文總統不應該讓這樣的可惜再次發生，更不應該臨陣退卻，反而應該高興在野黨比照過去民進黨所立下的慣例，針對重大政策向總統提出邀請，為總統搭好了政策溝通的舞台。民進黨過去針對馬總統美牛政策最大的批判就是缺乏溝通，現在國民黨給了蔡英文溝通的機會，希望透過理性辯論，說明瘦肉精豬肉開放的政策。蔡英文總統不但不應該迴避，更應該要把握這個與最大在野黨主席，以及全民溝通的契機！

(中時 )