大樹(6469)今與日本的SUGI藥局下午舉辦「亞太發展合作簽約儀式」，雙方將結合經營策略、商品引進、人才交流、共同行銷等，於亞洲區域攜手共同發展，共創台日藥局健康照護新商機。

大樹與SUGI在亞洲區域共同發展的第一站，設定為台灣，由大樹負責在台灣把日本健康照護的第一品牌SUGI推薦給台灣的消費者，並獨家販售由SUGI供應的商品。2021年起，陸續會有與日本「SUGI藥局」同步的商品引進到台灣，品項包含適用於銀髮及婦幼的保健食品、藥品及日用品等，大樹將在實體通路與虛擬通路同步上架。

大樹藥局將自2021年起啟動第二個五年計畫「大健康產業四千交易平台」，透過第5代實體加網路虛擬的智慧藥局，關注客戶健康，將醫院、診所、藥局、居家資料匯流，打造個人健康資料庫，達到便利購物及專業客服，朝向健康照護型藥局布局。

日本的「SUGI藥局」成立至今將滿45周年，有超過1300家門市的規模，於日本人口超高齡化的過程中，致力在社區發展成讓民眾過上健康生活的藥局，除了藥品、保健品、食品銷售、處方調劑外，更提供疾病預防及身體檢測的服務。

(時報資訊)