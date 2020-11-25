奇異公司（General Electric Co）周二警告旗下航空部門將進一步裁員，因為在新冠危機籠罩下，航空業的復甦之路仍然漫長。

奇異的裁員預告使航空業再遭打擊，儘管美國監管機構已經結束波音MAX 737型飛機長達20個月的停飛，以及新冠肺炎疫苗的研發接連發布樂觀消息，但該產業的困境仍料將持續到2021年。

奇異發布聲明表示，我們正密切關注市場狀況，研究各種選項來適當調整我們的業務，以符合全球航空業從疫情衝擊中復甦的現實。

在上周五發布的一段內部影片訊息中，奇異航空部門主管John Slattery即表示，擴大裁員將是這些選項之一。

今年5月，奇異宣布因新冠肺炎疫情導致航班持續減少，預計在2020年旗下航空事業擬全球裁員多達25%，相當於13,000人。截至9月底的季度，該公司已經裁減約20%的航空事業人力，並節省近10億美元的營業支出。航空部門是奇異最大的事業單位，其第二季營收暴跌39%，而航空訂單大減逾一半，商用機引擎與商用機服務營收都大跌60%。

(時報資訊)