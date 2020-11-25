花蓮旅英阿美族畫家優席夫知名畫作《Which one ？》，日前遭基隆市原住民文化會館盜用，並作為化妝室指標。（羅亦晽翻攝）

花蓮旅英阿美族畫家優席夫知名畫作《什麼事這麼好笑？》，遭基隆市原住民文化會館盜用。（羅亦晽翻攝）

「重點不是數字多寡，而是對藝術家的尊嚴！」花蓮旅英阿美族畫家優席夫知名畫作日前遭基隆市原住民文化會館盜用，基隆市府得知後立即道歉，雙方多次溝通協調，仍無法達成共識 ，且基隆市府竟調降優席夫開出的賠償規格 ，讓他覺得藝術人格遭受侮辱，憤怒表示一切皆會採取司法程序，捍衛藝術家權益。

長年旅居英國愛丁堡的畫家優席夫日前返回台灣，防疫隔離期間，被友人告知其作品又被盜用，他表示，遭盜用的畫作圖像，早在2018年就被基隆市原住民文化會館侵權使用，除張貼在樓梯間外，甚至貼在廁所門口，對於長期建立起的品牌，已造成嚴重的毀滅性傷害。

基隆市政府得知優席夫臉書貼文後立即道歉，表示全因工讀生誤用所致，事後會再加強員工管理，並撤下相關圖示；優席夫23日在臉書表示，雙方溝通協調後，仍無法達成共識，自己給予對方很大的善意，而基隆市府最後竟自動調降藝術家價值與賠償規格，並推諉是官方法制單位所諮詢的賠償標準，痛批「完全藐視個人的藝術價值」。

優席夫事後接受訪問無奈地說，藝術家的養成，經過時間淬鍊與努力不懈，才可堆積成熟，藝術價值不是由公部門單位決定，他認為基隆市府態度令他無法接受，「為了藝術家權益還是得上陣，最後只好朝正式司法程序應對」。

優席夫說，自己其實蠻驚訝智慧財產權在台灣行之多年，自己的創作竟然已是第6次遭盜用，且60％來自公家單位，質疑台灣教育體制是否出了問題，甚至經由國家考試出來的公務人員也不了解，才會一再重蹈覆徹；許多藝術家長期以來作品遭盜用，卻都不敢出聲，希望透過這次侵權事件，自己挺身而出，讓大家重視智慧財產權，尊重藝術家權益。

基隆市政府民政處長王榆森表示，得知盜用藝術家優席夫的畫作圖像時，第一時間先立即撤除，並在臉書上致歉，後續同仁有親自南下花蓮，當面和藝術家說明並非刻意侵權，但在協調賠償金額時，未達成共識，市府說明，賠償金額是與法制科商討後提出，尊重藝術家想法。

(中時 )