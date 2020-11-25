109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第一階段預賽，昨天休兵一天，今天繼續A組預賽剩下的賽程，國立體大在隊長韓杰諭11分、射手蘇志誠14分幫助下，53比48氣走中原大學，國體不但打斷中原3連勝氣勢，也暫時以4勝1敗躍居分組龍頭。

國體教頭桑茂森表示，球隊就是照著擠進八強的目標走，第一階段4勝是設定的門檻，不過因為球隊內線主力林正本季挑戰職業P.LEAGUE+，國體目前內線需要「大頭」韓杰諭和藍少甫扛，藍少甫腰部舊傷復發，目前情況不太理想，可能這階段剩下2場無法上場。

國體防守上壓低對手得分，目前4戰中衛冕軍健行科大能從他們拿超過70分，最近兩戰對手台灣藝大、中原大學單場的分都在50分以下，桑茂森表示，並未設定每場比賽失分多少的目標，球場轉變都是瞬間的事，球隊還要繼續修正問題，先以前進八強為努力目標。

大三前鋒韓杰諭今天比賽第4節有次進攻灌籃沒進，賽後表示原本是要雙手灌籃，不知道為什麼變成單手，球就打到框，「但我下次再有機會，一定會灌進。」

(中時 )