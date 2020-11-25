就在川普政府同意展開政權轉移的隔日，民主黨總統當選人拜登在勝選後首次接受媒體專訪，當時他表示未來的政府不會是歐巴馬政府第3任期，且他上任之後，不會對剛離開白宮的川普展開司法調查。

Coming up on @NBCNightlyNews: One-on-one with President-elect Joe Biden. He speaks exclusively with @LesterHoltNBC in his first interview since the election.



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拜登在接受美媒《NBC》專訪時表示，雖然他自大選結束後就從未與川普對話過，但自川普政府總務署23日同意與拜登團隊展開政權轉移後，至今感覺川普政府有誠意交接，如團隊已接觸當前的川普國安團隊，他們也同意讓聽取總統每日簡報，也未曾感受到他們不情願，期盼未來不會如此。另外，若有機會的話，拜登也希望與川普對話。

對於部分民主黨人迫切希望拜登在一上任之後就立即對川普展開司法調查，先前媒體曾報導拜登私下向幕僚透露「不願如此」，如今首次公開表態不會立即對川普展開司法追殺。拜登表示，「我不會像川普一樣把司法部當成私家轎車，要他們開往自己認為出事之處」。不過他也強調，至今他也聽到許多州級的司法調查案報告，他也無力決定是否介入。

另外，雖然目前團隊成員多半是歐巴馬時代的官員，但拜登也強調他的政府不會是第3任歐巴馬政府，畢竟在川普執政的這4年，世界變化極大，且川普也改變了整個世界格局，「如今不是『美國第一』，而是『美國孤獨』」。

拜登也表示，自己在向世界20多國領袖通話後，對於未來他將上任感到興奮鼓舞，認為「美國回來了，我們再次回到談判桌前」，美國必定重塑自身在全球的角色。

(中時新聞網)