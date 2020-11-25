為降低毒品危害青年學子問題，青年事務局首度與法務部合作，以「藝起，不藥！校園反毒青年要健康」為主題，25、26日連續2天前進萬能科技大學、南亞技術學院舉辦反毒宣導活動，結合校內社團成果展，鼓勵學生以健康休閒娛樂取代毒品，才能獲得滿滿正能量。

活動除有學生社團熱力演出外，也邀請曾獲總統頒發反毒有功人士的藥師楊嘉慶進行新興毒品認識與宣導。青年局長顏蔚慈表示，青年局是市府毒品防制中心預防宣導組成員之一，自2016起至2019年間已進入7所大專及20所高中辦理30場次反毒宣導活動，鼓勵青年學子於課餘時多參與社團及多元才藝活動，避免碰觸毒品而誤入歧途。

法務部司長黃玉垣則說，近年毒品偽裝越來越多元，其態樣往往摻混多種毒品，成分跟比例不明，嚴重影響身心甚至導致死亡，法務部透過與桃園市政府合作，加強宣導及安居緝毒專案查緝等作為，以遏止毒品進入校園及新興毒品散播，同時避免新興毒品化身零食、飲料等偽包裝引誘青少年食用，為民眾健康安全築起防毒網。

(中時 )