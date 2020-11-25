新北市一名30歲吳姓單親媽媽，今年2月帶著年僅6歲兒與8歲女兒入住摩鐵，先在果凍中下藥迷昏兩小，再拿出童軍繩將其勒斃，吳女隨後尋短遭獲救。新北地院今依殺人罪判處吳女死刑，褫奪終身，由於一審判處死刑案例進年來相當罕見，一格外受到關注，為此新北地院也提出四大判死理由。

據檢警調查，吳女和陳姓前夫育有兩子女，分別為6歲兒子和8歲女兒，兩人離婚後，吳女攜子投靠哥哥一同撫養姐弟，曾從事直播網拍、美容業等工作，前夫也會定期探訪。

而在今年2月13日晚間6時許，吳女和哥哥與嫂嫂發生爭執，萌生殺害孩子念頭，她隨即帶著兒女入住位在五股區的摩鐵，嘗試以枕頭壓住2童臉部及口鼻處，但因孩子極力掙扎反抗而未遂。

2天後的下午，吳女在孩子的果凍中餐入安眠藥使其食用後昏迷，再拿童軍繩將其活活勒死，更傳訊通知前夫說「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」，隨即吞藥意圖輕生。而警消獲報到場，小姊弟明顯死亡，吳女搶救後撿回一命。

新北地院審後依認為：第一，雖人權團體主張廢死，但國民尚未達成共識更未完成修法，法院應依原法量刑並符合社會期待；第二，吳女雖為單親，但豈能因為生活不順而擅自剝奪小孩的生命權，更造成家屬無法挽回的傷痛，也嚴重影響社會治安，實不能寬貸。

第三，吳女犯後毫無悔意，甚至未向被害人家屬道歉及認錯；第四，吳女嚴重違反兒童權利公約該保護兒童的規範，狠殺子嗣也達到公約的最重大之罪，若吳女未永久與社會隔離，重返社會之際恐再因情緒問題，以相同手法傷害他人生命。綜上述理由，依犯成年人故意對兒童犯殺人罪，判處死刑。全案可上訴。

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(中時新聞網)