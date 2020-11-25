萬能科大造型創意競賽美麗爭奇鬥艷。（呂筱蟬攝）

萬能科技大學時尚造型設計系25日舉辦「2020亞洲盃時尚造型創意競賽」，來自台灣、日本、韓國共755名選手參加，其中不少在地選手，以桃園文化發展為設計主軸，各組時尚造型作品爭奇鬥艷讓人眼睛為之一亮，各路好手技藝切磋互相交流，為台灣美麗產業向下扎根。

競賽執行長林明惠表示，今年競賽方向定位為「美容、美髮、服裝、整體造型之技能培養，並具有中高階幹部所需之成長職能」，目標讓參賽選手盡量縮短學界與業界銜接的差距，增進學生往後的就業競爭力。萬能科大國際競賽人才培育中心主任林明惠則說，將競賽與業界接軌，其中時尚彩妝組—名媛彩妝，只要獲獎即可以獲得企業贊助專業培訓課程。

學生作品中展現對自然生態的關懷，有組別以藍、白華麗造型，代表海洋世界中的珊瑚及其白化後的樣態，學生梁力云說，用服飾要做出珊瑚意象並不容易，花了很多時間找尋材料，最後使用彈力網呈現出不錯的效果，也希望喚起大眾重視海洋生態保育。

萬能科大校長莊暢表示，萬能科大現有2名老師、6名學生獲得技職之光，競賽中心邀請業界代表參與選手的培訓設計與職涯規劃，讓選手在無後顧之憂的環境，全心全力投入國家級競賽準備，並為將來進入職場提前鋪路，成為專業技術的人才。

(中時 )