台中市議會25日總質詢，市議員黃守達指出，無號誌路口多車禍，經常是因為民眾對於路權的觀念不熟悉，不知道誰應該讓誰，且會有直覺認為路比街大，街比巷大、巷比弄大，或者以路寬作為判斷基準，但事實上這樣的觀念不盡正確，也因此發生車禍往往會有相當多的爭議，但至今台中市仍有許多路口沒有設置相關標誌可供參考判定。

市府交通局長葉昭甫說，未來將研議在中市非號誌化路口增設相關停、讓標誌與標線並加強警示，以減少意外事故的發生。此外，將持續宣導路權觀念，依「道路交通安全規則」第102條規定，遵循少線道車禮讓多線道車、轉彎車禮讓直行車等規定通行。

黃守達說，如在西區中美街直行，與右邊美村路一段102巷出來也欲直行的車輛相撞，在不考慮車速等因素下，依《道路交通安全規則》第 102 條，行至無號誌或號誌故障而無交通指揮人員指揮之交岔路口，支線道車應暫停讓幹線道車先行。

未設標誌、標線或號誌劃分幹、支線道者，少線道車應暫停讓多線道車先行；車道數相同時，轉彎車應暫停讓直行車先行；同為直行車或轉彎車者，左方車應暫停讓右方車先行。也就是說，在支幹道不明確、車道數相同的狀況之下，從巷子口出來的車輛反而可能肇責較小，違反一般民眾直覺。

黃守達表示，可以看出台中市交通局近年有在加強宣導用標誌識別支道的概念，這類型的標誌包括讓路標誌、停車再開、讓路線、停標字、閃紅燈號誌，有設置這些標誌的路口皆表示為支道，需讓路給幹道。但卻忽略了有許多路口其實完全沒有這類型的標誌可以做參考，如西區中美街、華美街等街道巷口就是明顯的例子，反倒失了原先宣導的美意。

黃守達指出，2016年新北市已經在全面檢討無號誌路口問題，並設下三年內全部完成設置標誌的目標，明確支、幹道區別。台中市交通局也應該趕快動起來，全面盤點無號誌路口，設置或劃設停讓的標誌標線，並且加強宣導路權觀念，讓市民可以行的安全。

交通局提醒，除了遵循規則與原則，行經路口時皆應慢、看、停，以彼此禮讓的正確停讓觀念，維持行車安全，才是建立交通安全觀念的最佳法則。

(中時 )