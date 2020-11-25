新冠肺炎疫情不見趨緩，國際會議多半改為線上虛擬進行，不過外交部110年度「國際會議與交流」預算編列1.17億元國外旅費，比前一年增加3千8百多萬元，引發朝野立委不滿質疑，國民黨立委馬文君更是不滿痛批是把立委當橡皮圖章、當白癡嗎？

外交部國組司長陳龍錦坦解釋，預算編列時紐西蘭尚未宣布辦理方式，即便紐西蘭雖已宣布視訊辦理，但包括我方在內的大部分經濟體一致認為實體會議效益更好，「若疫苗問世，還有轉圜空間，所以希望維持相關預算編列。」

陳龍錦說，疫情的緣故機票成本上漲，加上APEC不光是領袖代表包機，還包括支應各部會差旅費，每年幾百人次的旅費都在這邊。

馬文君指出，增加旅費已經很不合理，而且主辦國都說不辦實體會議了，我們不能自己推測有轉圜餘地，既然當初編列用意如此，就應該減列，否則豈不是把立委當橡皮圖章、當白痴嗎？

民進黨立委羅致政直言，紐西蘭政府6月已宣布視訊辦理2021APEC，為何外交部還要照編旅費？該砍的一定會砍。

主席王定宇最後裁示，在國際會議旅費部分，減列科目可調之7百萬元，凍結3千萬元，只要APEC會議能實體舉辦，報告後始得動支。

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(中時新聞網)