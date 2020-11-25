民進黨立委高嘉瑜日前曬出閨房照後，房內衣服山、泛黃枕頭引發熱烈討論，也令不少人十分驚訝。PTT有鄉民表示，自己周遭的同事也有相同狀況，令他忍不住好奇「房間髒亂，即使沒味道，也很扣分嗎？」意外掀起不少話題，不過也有網友點出其中的盲點，並表示「高嘉瑜香香的」。

瘋狂囤物塞成垃圾場 醫驚爆囤積症背後真相

一名網友於PTT八卦版上指出，公司單位上單身許久的同事姊姊常抱怨，每次將男生帶回家後，隔天隨即斷了聯繫，即便兩人培養感情、曖昧1至2年，或是認識1個月，遇到猴急想趕快進一步的男生也是如此，他相當疑惑「對男生來說，即使沒有味道也很扣分嗎？」

對此，有網友表示「這種女人太可怕」、「不知道裡面埋了些什麼」、「找東西要找很久」、「感覺一翻就有蟑螂爬出來」、「可以亂但不可以髒」、「我不行.... 身邊也有這種亂室佳人，垃圾窟裡的小仙女」、「真心不行，會覺得女生身上有黴菌在爬…」。

不過當中還是有部分網友認為「看臉！如果你漂亮，我還是可以 幫你整理」、「我當家庭主夫打掃家裡，妳賺錢養我」、「你有臉有錢我可以整理」、「不會（扣分），嘉瑜香香的」、「高嘉瑜我可以」。

(中時新聞網)