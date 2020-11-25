疫情指揮中心25日再度強調，為確保海外確診新冠肺炎國人返國時的飛航防疫安全，並降低個案入境後發生社區疫情的風險，已在6月17日公布海外確診國人的返國條件，包括：發病日至登機日已逾2個月，且症狀已緩解；或距發病日已達10天，且取得2次呼吸道檢體檢驗SARS-CoV-2陰性證明（須間隔至少24小時採檢）。

指揮中心說明，海外國人如確診，其返國仍以符合前開條件為原則。倘不符返國條件，又因當地醫療資源匱乏，有返國就醫需求時，考量人道因素，且於返國航程有適當防護措施之前提下，得委請國際醫療轉送機構、航空公司或國內收治醫院向指揮中心提出專案申請返國就醫。

指揮中心表示，基於民航客機同機旅客的防疫安全考量，以及機艙為密閉空間，無適當物理區隔(附門的隔間)等因素，確診國人專案申請返國就醫使用之航空器，以採專機形式為原則。相關內容可參考「COVID-19疫情期間國際緊急醫療專機轉送國人返國就醫申請作業原則」，並公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下，提供民眾參考運用。

指揮中心提醒，由於目前國際疫情仍嚴峻，依據疾管署國際旅遊疫情建議等級，全球現況皆為第三級警告(Warning)，於防疫期間應避免非必要之出國旅行，請民眾於出境前，確實評估所赴國家/地區相關風險及是否有出境之必要。

(工商 )