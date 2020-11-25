全國電子（6281）超強檔「黑色星期五Black Friday」25日起跑，30日前數百款3C家電最高降幅達萬元、最低折扣直逼對折，指定款大電視甚至祭出降萬元、再送市值超過萬元的名牌手持吸塵器，來勢洶洶搶攻黑五購物商機。

全球經濟雖仍受疫情影響，然近期逐漸展露復甦跡象，年底購物旺季依舊是業者兵家必爭之地，全國電子積極出招，全台320家門市推出特惠，線上購物平台同步祭出揪優惠方案，一次搶攻聖誕趴交換禮物、尾牙禮、新年汰舊換新需求。

全國電子指出，即日起到30日止，指定款電視、冰箱、洗衣機、小家電、免治馬桶「滿5,000元送500元現金折價券」，滿萬元就送千元現金折價券，指定家電另享全國電子獨家加碼禮。時值秋冬轉換之際，過敏值閃破高標，全國電子黑色星期五Black Friday特搜空氣清淨機、冷暖空調、除濕機同步推出「指定款滿萬送1,000元現金折價券」活動。

另一方面，全國電子為感謝消費者熱情支持，全台24家全國電子Digital City門市也將於27～29日舉辦一連三天的限定加碼回饋，消費者高詢問度的智慧家電與個人數位3C暢銷夯品，將以限時限量優惠價回饋。

(工商 )