直行砂石車撞上林姓腳踏車騎士，地上都是血跡，林男的物品散落一地，場面怵目驚心。（民眾提供／黃立杰南投傳真）

南投縣草屯鎮24日下午發生發生一起的死亡車禍，砂石車不慎輾斃腳踏車騎士。事發時，砂石車和騎士都在草溪路口等紅燈，兩車距離約1.5公尺，綠燈亮起後，林姓騎士（60歲）從砂石車前方經過，砂石車直行疑似未看見騎士直接撞上！騎士當場遭碾壓，送醫後不治死亡。

據了解，張姓男駕駛人（37歲）事發時駕駛砂石車，行經由南往北的草溪路，正在停等紅燈；同時騎乘腳踏車的林姓男子（60歲），綠燈後欲左轉前往左前方的草溪路747巷時，張男於綠燈直行當下未注意右前方的死角，不慎撞上林男，並當場被捲入車底輾壓。

路旁店家見狀都嚇傻了，趕緊通報119急救，當時剛好一名中興消防分隊的志工郭宥岑經過，他表示剛好從學校下課，正要去分隊備勤，見到車底下的林男情況緊急，趕緊上前協助，林男失去呼吸心跳、口鼻出血，身上還有多處撞擊撕裂傷，和其他同仁到場一起救出後，一路CPR急救到醫院，不幸還是回天乏術。

林男經送往佑民醫院，不幸在24日下午4時5分急救無效宣布死亡。警方調查，雙方都沒有酒駕，詳細事故原因有待釐清。草屯警分局呼籲，大型車駕駛視線有死角，因此腳踏車騎士要特別當心，欲要左轉時仍要兩段式左轉保護自身安全。

(中時 )