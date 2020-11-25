蘋果（Apple）於台灣時間11月10日發表了最新一代的Mac系列產品，雖然對一般消費大眾而言，看起來只是屬於蘋果每年慣例的產品發布會，但實際上卻有天翻地覆的不同。

首先，Mac的核心不再採用英特爾（Intel）的處理器，而是改用自有設計，基於安謀（Arm）架構的M1處理器。這是自15年前換架構之後，蘋果的再次移情別戀，當初被拋棄的是基於RISC核心的PowerPC架構，這次被拋棄的是英特爾的X86架構。

其次，根據蘋果公佈的測試數據，基於安謀架構的M1性能，已經正式超越英特爾的高階i9處理器；未來英特爾處理器的命運可能就如當年的PowerPC架構一樣，慢慢被市場淘汰？畢竟當初PowerPC被蘋果拋棄之後，其產業地位就一直走下坡。

事實上，蘋果在其Mac轉換平台的布局已經非常多年，早在最初蘋果推出第一顆自行設計的蘋果處理器時，就已經慢慢在鴨子滑水，而安謀更是推動這場變局的最大動力。

談到安謀在這場處理器市場變革中扮演的角色時，安謀台灣區總裁曾志光表示，過去安謀的架構一向在包含手機或者各種嵌入式產品中，占據絕大多數的市場空間，但是在PC或伺服器市場領域，卻總是難以打進關鍵客戶，「這次能順利取代X86架構平台，不是一夕之間發生的變化。」

安謀多年前就曾與微軟合作推出Windows RT計畫，就是想要在PC市場取代英特爾或超微在內的X86處理器，該計畫使用了當時最強的輝達（NVIDIA）Tegra 3晶片；但即使Tegra 3以當時行動處理器的標準來看已經是很強大的產品，還是遠不如同時期的英特爾晶片，最後慘遭滑鐵盧。

曾志光表示，當初安謀的構想，就是在PC上實現由軟體來定義裝置的概念，但因為當初整個生態環境還沒準備好，許多Windows使用者習慣的應用都還只有傳統桌面版，不願意轉移到新的平台上，因此消費者也沒有辦法完全轉移到Windows RT裝置上，導致失敗的結果。

但安謀仍持續耕耘，不只是在Windows平台推動，也和蘋果持續推動平台轉換計畫。

而蘋果最初雖也野心勃勃，但不敢像微軟一樣冒進。雖利用安謀架構打造出自己的應用處理器，但並不急於把這個架構推向自家所有產品。

往後數年，業界驚豔於蘋果行動晶片的高性能表現，紛紛猜想蘋果不久後肯定也要在PC市場使用自有架構取代英特爾；蘋果卻一再地否認，仍持續使用英特爾產品，但檯面下不斷累積自家晶片的設計經驗，並提升性能表現，直到2020年才一舉爆發。

(中時新聞網)