在120線上的內灣親水公園，遊客多是「路過」。（羅浚濱攝）

縣府投入1500萬元執行「內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫」的示意圖。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣橫山鄉內灣風景區是全國知名景點之一，每年都吸引超過160萬的觀光人潮，周邊的內灣親水公園等處，遊客多是「路過」只逛老街，縣府為讓內灣老街觀光向外擴張，投入1500萬元執行「內灣野薑花公園及內灣老街公有停車場周圍設施改善計畫」，期提升內灣旅遊品質。

該計畫工程25日在內灣橫山民俗文物館前廣場，由副縣長陳見賢及橫山鄉長張志弘等人熱鬧舉行動土典禮，工期150天，預計明年上半年完工啟用。

陳見賢期盼透過這項計畫，提升內灣的遊憩景觀空間與服務設施，讓油羅溪生態發展為觀光新亮點，強調縣府會與鄉公所持續攜手合作，努力讓內灣成為更好的旅遊勝地。

交旅處長游志祥表示，過去內灣風景區偏重產業歷史、鐵路及漫畫等特色營造，這次則將內灣最具特色代表的野薑花公園活化，配合現地環境生態栽植野薑花外，並運用混凝土管作為設計素材，打造滑道及平衡木等涵管地景親子空間，讓遊客不再是「路過」。

鄰近野薑花公園的護欄將改成螢火蟲造型，呼應螢火蟲環境特色，花架休憩區因日曬雨淋褪色與龜裂，將全面拆除，汰換為鍍鋅咖啡色烤漆鋼料，鋪面用清水磚搭配砌卵塊石座椅，讓整體呈現鄉野自然樸實感。

而油羅溪畔有長475米的內灣堤頂步道，施作年久有多處嚴重破損，將整修並把護欄鋼構除鏽上漆，重新漆塗原木扶手和護木，更新導覽指標牌及建構友善動線，讓觀光客可輕鬆散步欣賞油羅溪河谷風光。

(中時 )