大甲鐵砧山風景區近期改造有成，吸引各地遊客造訪。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

濱海自行車道-大安段擁有大片蔚藍海闊天空。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海樂園可欣賞風箏衝浪好手在海上的華麗英姿。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大安濱海露營區提供頂級海風BBQ派對。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

清水高美濕地被國際媒體讚譽為一生一定要去的絕景。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

梧棲漁港有鮮魚區、餐飲區、漁港超市等可享受海鮮美食。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

龍井麗水漁港自行車道呈現藍白交織的地中海風情。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

國內疫情趨緩，台中市觀旅局鼓勵民眾走出戶外放鬆身心，特別推薦海線單車旅行2天1夜的遊程。騎乘單車暢遊海線濱海自行車道、高美濕地自行車道及龍井堤防自行車道等周邊景點，透過單車運動燃燒熱量，甩油健身增強免疫力，享受運動休閒的樂趣。

觀旅局長林筱淇表示，濱海自行車道北起大甲區南至烏日區，總長度60公里，沿線景點有松柏漁港、大安濱海樂園、高美濕地、梧棲漁港、麗水漁港等景點，具自然生態及人文風情的藍岸自行車道，享受海風輕拂、湛藍的大海盡收眼底，而海岸線的古樸農村生活，更是騎乘自行車才能深入鄉間小道體驗，秋高氣爽之際，十分適合沿著海岸乘風而騎。

建議遊客搭火車至大甲車站，可先前往鎮瀾宮祈福，品嚐名產芋頭酥，前往松柏漁港自行車道之際，順遊鐵砧山風景區，周邊另有國軍紀念公園、永信運動公園等。登上鐵砧山頂，可遙望蜿蜒而下的大甲、大安溪流，眺望台灣海峽白浪翻飛，山下農田村落風情盡收眼底。

之後往北騎乘濱海自行車道大甲段之松柏漁港(船頭埔)，單車騎遊遙望大片蔚藍海闊天空，一路往南到龜殼生態公園及大安濱海樂園。喜歡極限運動的話，還可欣賞大安風箏衝浪好手在海上的英姿，當晚可直接入住提前預約好的大安海濱生態露營區，享受頂級海風BBQ派對。

隔天一早，南下騎乘清水高美濕地自行車道，沿途高聳入雲風力發電的獨特景觀令人驚嘆，高美濕地木棧道遠遠望去像是直通大海的蜿蜒小徑，海岸沿線美景及豐富生態已成為新興賞鳥據點，尤其季節交換時，可見許多侯鳥群飛舞棲息的姿態，讓高美溼地顯得格外熱鬧。

中午用餐可往東順路騎至清水市區享用道地美食清水米糕，喜歡海鮮的朋友則可往西前往梧棲觀光漁港，港內除有漁港景觀、遊憩碼頭外，還有鮮魚區、餐飲區、漁港超市等可享受海鮮美食，還可乘坐觀光漁船。

下午再往南騎乘龍井堤防自行車道，著名景點「麗水漁港」呈現藍白交織的地中海風情，鄰近台中火力發電廠與大肚溪口野鳥保護區，放眼望去眺望大肚溪景致，有時還能一睹水鳥的風采，仰望著欣賞冬季限定絕美夕陽海景。

(中時 )