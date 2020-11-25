發生在2015年的八仙塵爆，共自成15死400多傷，士林地院25日再針對民事求償當中的4件作出判決，主辦派對的玩色創意、瑞博國際整合行銷，應賠償4名傷者陳麒晉、林祺育、黃詩亭、楊曜隆4人，包括醫藥費、懲罰性違約金、精神慰撫金等共4917萬餘元，負責人呂忠吉就其中2864萬餘元負起連帶責任。可上訴。

八仙塵爆當中400多位死傷者，提出團體訴訟尚未宣判，另外17案部分，士林地院日前已有6件宣判，總金額超過4700萬，今針對4件宣判。

燒傷面積達60％的陳麒晉曾是棒球選手，經過復健現已能自理生活，法院判決陳可獲賠1155萬0040元，其中包括家屬精神慰撫金200萬元，呂忠吉連帶677萬5020元。

燒傷面積85％林祺育，球星林書豪在他最危急的時候，寄錄音檔鼓勵，林獲賠1422萬2439元，呂忠吉連帶811萬1215元。

而21歲的黃詩亭燒燙傷面積50％，進行頭皮植皮手術，獲賠1808萬6078元，呂忠吉連帶1004萬3039元。而重傷的楊曜隆獲賠531萬6327元，呂忠吉連帶371萬6327元。

(中時 )