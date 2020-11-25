大陸黑龍江省1991年間發生一起42死命案，驚悚情節引發社會震驚。當時27歲的女子徐驪和丈夫吵架後離家出走，後來在火車站被一名賈姓男子誘拐，慘遭性侵勒殺，不料她竟沒有死，還被對方用來色誘過路的行商，造成40多人遇害。雖然徐驪是在脅迫之下幫忙犯案，但事後仍遭判處死刑，讓承辦員警至今耿耿於懷。

《海峽都市報》報導，杭州市上城區公安分局於1991年底破獲一個殺人搶劫組織，集團成員主要在訥河縣城地區活動，鎖定帶著大量現金到當地做生意的商人，趁著對方上門投宿時殺人劫財，再將屍體丟到地窖裡，多年來至少有42人遇害，案件驚悚程度讓當時才剛進入警局服務不久的菜鳥刑警黃國華震驚不已。

值得注意的是，該犯罪集團裡竟有一名年僅27歲的女子，她的名字叫做徐驪，原本是一名幼教老師，當年徐女和丈夫大吵一架，一氣之下奪門而出，在齊齊哈爾車站附近遊蕩；見徐驪隻身一人在外徘迴，賈男隨即上前攀談，並將她誘騙至位於訥河縣的旅館性侵，完事後將其勒斃，再把屍體丟到旅館下方的地窖。

沒想到，徐驪不僅沒有死，還在數天後自行爬出地窖，然而這卻是噩夢的開始；賈男見女子僥倖活了下來，遂決定加以利用，要她到火車站誘騙來往的行商，將被害人騙到旅館後殺害，到了晚上則將她當作性奴隸對待；直到隔年夏天，前往訥河做生意的商人逐漸減少，賈男決定南下作案，隨後在車站遭警方逮捕。

審訊中，徐驪主動供出了集團成員犯下的驚天大案，同時提出2個請求，一是想再見一次3歲的兒子，二是槍決時不要將她五花大綁。事隔29年，這起案件成了員警心中的結，就像大石頭般壓在黃國華的胸口，他始終認為徐驪命不該絕，因此黃國華多年來總是理光頭，或許到了心結解開的那一天才會停下。

(中時新聞網)