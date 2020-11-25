秋冬專案將於12月1日上路，未來海外國人如無法取得登機前3天的新冠病毒PCR檢驗陰性證明將無法返國，引起不少民眾反彈，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天被問到此措施是否會違憲，影響海外國人返國權益時罕見動怒，否認此措施是要拒絕國人返台，「他還是可以回來啊，只是出國念書就要承擔感染風險」，但當媒體進一步追問未來是不是只讓有錢人回來？陳時中卻突然說「我沒辦法跟你談」，隨後就快步離去，不願再受訪。

指揮中心今天表示，12月1日起若旅客無法出示3日內的PCR檢驗證明，將不得登機返台，若有違規將依傳染病防治法第58條及第69條處新台幣1萬元至15萬元罰鍰，且若是新冠確診者因搭機傳染他人，更需負相關刑事責任。

指揮中心無差別向所有登機者祭出嚴刑峻罰，為的是要因應聖誕節、寒假、春節到來的返鄉潮，但此時祭出無PCR檢驗證明不准登機政策，等同是變相篩選能返國的國人，許多海外弱勢的留學生，經濟弱勢者可能都因無法取得檢驗證明不能回家，日前立法院已有多名立委質疑做法過當，有違憲之虞。

指揮中心今雖然提出配套措施，強調若符合以下三種情形，可免除罰則。第一，申請奔喪、探視重病親屬、緊急就醫專案者，可在機場報到時填寫切結書與證明文件，待入境後再進行自費採檢。

第二，若來自無法自費採檢國家，也可免除罰則，根據指揮中心的說法，目前全球無法自費採檢的國家僅有吐瓦魯、紐埃、斐濟、東加四國，因此絕大多數與我有直飛航班的國家都能採檢。

第三，經指揮中心專案同意者，如是必要的短期公務、商務行程，並於境外採取適當防疫措施，即可向航空公司報到並簽切結書入境，後續防疫檢疫措施依專案核定的方式辦理。

但指揮中心今提出的三項配套措施外，均未提及無法順利取得登機前三天陰性證明者的救濟措施，因此就算當地有提供自費採檢，海外國人若無法順利進行採檢取得報告，或因費用問題無法取得者，皆無法入境返國，等同是變相拒絕國人入境，有違反憲法第10條：人民有居住、遷徙之自由的疑慮。

陳時中今被媒體問到相關問題時態度強硬，表示國外有各種不同的疾病在，而出國都有一定風險，這些風險就要自己承擔，進一步追問此措施是否變相允許有錢人付罰金入境，窮學生只能在國外等死時？陳答：「我無法跟你談」，隨後就快步離去，不願多談。

(中時 )