加碼美元卻沒有需求？ 這樣存新台幣理財更划算 20:102020/11/25 中時新聞網 編輯、 呂承哲 、文、財訊雙週刊、洪綾襄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 圖/財訊提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期新台幣兌美元創9年半新高，民眾掀起加碼美元的風潮。然而，外幣理財需考量匯差風險，對於資金相對有限或沒有外幣資金需求的民眾來說，可以台幣主要理財工具，各家銀行也針對大額台幣推出定存優惠專案。 值得注意是，各家銀行優利存款方案的門檻，基本上都只針對新資金，資格限制、及優惠期間皆不相同，民眾可根據資金額度及存款期限等需求分配存放。 文章來源：財訊雙週刊 (中時新聞網) #加碼 #理財 #台幣 #各家銀行 #存款 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 年底好運降臨！4星座這樣做 財神爺自己當 19:192020/11/25 運勢 華南金祭出理財六大利器 交易抽好禮還可享優利 04:102020/11/25 金融．稅務 合庫金庫幣 回饋優惠多 04:102020/11/25 全球財經 新創恆鏈創科 用區塊鏈為紅酒標「履歷」 18:592020/11/25 財經 2021關鍵對話 未來趨勢大預測 04:102020/11/25 財經要聞 熱錢滿到天靈蓋 M1B衝10年新高 04:102020/11/25 財經焦點 台新金買保德信與時間賽跑 金管會：準備不夠 19:302020/11/25 財經 《粉紅》旋風席捲世新！章廣辰公主抱女學生主動加碼人工呼吸 18:272020/11/25 娛樂 Readmoo電子書暢銷榜 商業理財書最熱銷 12:412020/11/25 財經 爸爸逼死我3／「徐爸爸」好心安慰還分租自宅 女教友著魔簽下詐騙合約 07:562020/11/25 社會 財經熱門新聞 大陸想超車 這領域危險了？ 專家示警：美政府應介入 - 財經 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 打破美晶片霸權！3陸企發動攻勢 狂挖美半導體業界人才 - 財經 1年來遭川普狙殺 陸媒爆華為暗藏保命動作 - 財經 這位大老闆話不多 竟蹦出驚人語！謝金河讚爆 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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