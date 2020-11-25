近期新台幣兌美元創9年半新高，民眾掀起加碼美元的風潮。然而，外幣理財需考量匯差風險，對於資金相對有限或沒有外幣資金需求的民眾來說，可以台幣主要理財工具，各家銀行也針對大額台幣推出定存優惠專案。

值得注意是，各家銀行優利存款方案的門檻，基本上都只針對新資金，資格限制、及優惠期間皆不相同，民眾可根據資金額度及存款期限等需求分配存放。

(中時新聞網)