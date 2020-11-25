富邦金(2881)今舉行法說會，富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金股價目前PB值(股價淨值比)不到0.8，而PE(本益比)不到6倍，從評價面來看的確是偏低。富邦金控累計今年前10月稅前淨利856.81億元、稅後淨利745.87億元，較去年同期大幅成長33%，每股盈餘(EPS)為7元，前10月稅前、稅後淨利及每股盈餘均再創歷史新高。

富邦人壽獲利佔富邦金整體獲利逾6成。富邦人壽2020年前三季投資績效表現亮眼，稅後淨利達453.28億元，較去年同期大幅成長65.2%，貢獻金控整體獲利達65.6%。2020年前三季初年度保費(FYP)收入為931億元，其中，投資型商品佔比提升至27.9%，保障型健康、傷害險佔比提升至8%；續年度保費為3180億元，較去年同期成長10.9%；總保費為4111億元；初年度等價保費(FYPE)達405億元。初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均排名業界第二。富邦人壽持續提升分期繳保障型商品銷售，FYPE/FYP比率顯著提升。新契約價值(VNB)達200億元，VNB/FYP比率提升至21.5%。

富邦金估今年富邦人壽FYP全年衰退約4成，而VNB全年衰退約2成，但預估明年的FYP和VNB都可望有高個位數的年增長。

富邦人壽投資資產規模穩定成長，2020年9月底總投資資產達4兆2,448億元，較去年同期成長6.9%，國內投資佔比提升，反映現金部位、不動產部位及國內變動收益資產增加；現金增加反映市場波動不確定性，後續將視市場變化動態調整資產配置。自9月起停止新承作房貸業務，現有房貸客戶權益不受影響；基於分工，日後集團房貸業務將由北富銀服務客戶。海外固定收益資產配置以投資等級公司債及金融債為主，以北美為主要投資區域，各區域間採動態調整策略。投資報酬率較去年同期提升，主要是受惠於股利收入及基金配息增加、掌握股債市資本利得機會，以及避險成本改善。在台美利差收窄趨勢下，2020年前三季經常性避險成本下降，避險後經常性收益率較去年同期提升。由於整體負債成本持續改善，損益兩平點2.79%優於去年同期2.95%之水準。受惠於股債金融資產評價上揚，金融資產未實現餘額回升，帶動淨值上升。

(時報資訊)