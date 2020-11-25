雀巢宣布將出售其銀鷺花生奶和罐頭米粥業務給中國的慧品，慧品為銀鷺創辦人陳清水家族所控制，為全球最大的包裝食品集團之一。

雀巢沒有透露交易細節，預期交易將在今年底完成。

雀巢一直在拋棄表現不佳的業務，北美的水資源和銀鷺都是評估對象。

該筆交易幾乎涵蓋銀鷺所有業務，包括在福建、安徽、湖北、山東、四川的五家工廠。而銀鷺品牌已經在2019年以7億瑞士法郎(約合7.68億美元)賣出。

此項交易也讓雀巢能專注於中國的主要關鍵項目，包括嬰兒食品、糖果、咖啡、烹飪、乳製品和寵物護理。雀巢補充對大中華地區的承諾，該區域為雀巢全球第二大市場，2019年銷售額約70億瑞士法郎。

作為交易的一部份，雀巢將保有即溶咖啡業務，在大中華地區繼續分銷該產品。

銀鷺將繼續為雀巢生產即溶咖啡產品，在數個省進行分銷；另外對雀巢茶產品繼續在授權下進行生產和銷售。

(時報資訊)