統一超(2912)7-ELEVEN與知名餐飲品牌跨業合作再添一家！統一超7-ELEVEN御飯糰首次攜手「乾杯燒肉居酒屋」，主打原店吃不到的聯名燒肉飯糰-「乾杯炭火燒肉飯糰」與「乾杯握便當-鹽烤燒肉雙拼」，透過品牌強強聯手，御飯糰預估今年將達到熱銷近1.4億顆的新高紀錄。

7-ELEVEN御飯糰近年積極與知名餐飲品牌合作，包括：阜杭豆漿、繼光香香雞、CoCo(壹)番屋及開丼等，近期與阜杭豆漿合作更成功創下單月熱銷80萬顆的表現，此次與乾杯合作，以消費者熟悉的御飯糰來做變化，在製程上，由於炭香味是燒肉的靈魂，7-ELEVEN開發團隊為了讓炭香更明顯，採用創新的炭烤製程，選用高級餐廳愛用的備長炭，價格較一般木炭高昂，且受熱更均勻，以高溫與遠紅外線深入食材內部，能迅速鎖住肉汁，食材也會附上一層高雅炭香，如同燒肉店現烤般香氣逼人，統一超希望透過燒肉口味及多肉主菜設計，將原本御飯糰早、中餐的主力銷售時段，進一步延伸至晚餐及消夜戰場。

除了御飯糰，7-ELEVEN日前與滿漢大餐聯名推出全新鮮食產品「酸菜牛肉拌麵」，以Q彈有勁的麵條，拌上以牛肉燉煮的濃厚醬汁，佐以長時間滷製的牛腱肉和酸爽可口的酸菜，激盪出微酸微辣的絕妙感受，將泡麵鮮食化的創新做法，上市一個月即帶動鮮食麵業績成長超過10%。

統一超表示，7-ELEVEN御飯糰首次攜手「乾杯燒肉居酒屋」跨界合作，主打原店吃不到的聯名燒肉飯糰-「乾杯炭火燒肉飯糰」與「乾杯握便當-鹽烤燒肉雙拼」，預估今年御飯糰將達到熱銷近1.4億顆的新高紀錄，成為7-ELEVEN小金磚。

(時報資訊)