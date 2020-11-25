Medical Device Forum 2020－醫材新藍海論壇今日舉行，全球疫情尚未結束，各國將醫療資源重在防疫和對急重症的治療，使部分非防疫相關亦非急重症的專科醫材業績受到影響，連帶市值成長受限。然而IVD檢測和遠距醫療相關醫材公司在疫情下受到投資人關注，市值水漲船高。

據PwC近期發布調查報告顯示，2017至2021年全球醫材市場每年平均成長率6%，預期2021年全球醫材市場將達到4625億美金，美國占全球醫材市場比例48%，為最大的醫材市場。其次為歐盟(23%)及亞太(21%)，而中東與非洲等其他地區占比8%，亞洲地區人口數眾多，加上中產階級比例增加，醫材市場規模年成長率上看9%，為最具潛力的市場，其次則為中東與非洲等新興市場(7%)。相對而言，歐美等地區市場成長率較為平緩(5-6%)。

2020年第三季發生年度最大的兩件醫材產業併購案，分別為美國遠距醫療平台Teladoc以185億美金併購遠距血糖管理公司Livongo；及德國科技巨頭西門子以164億美金併購癌症放射治療公司Varian。資誠聯合會計師事務所生醫產業負責人周筱姿表示，兩大併購案說明COVID-19疫情挑戰既有的醫材產業商業模式，促使業者須透過併購結盟加速數位化和技術創新性，以因應快速變化的市場環境。觀察2020年前三季全球較為大型的創投(VC)募資和IPO上市募資等，發現IVD檢測、微創手術、心導管手術等高技術門檻的醫材募資熱度提升。

周筱姿指出，資通訊(ICT)融入醫材，可推動產品創新並取得競爭優勢。以美商亞培(Abbott)為例，研發COVID-19快篩連結智慧App，自動將陰性檢測電子憑證上傳疾病管制單位、交通與出入境機關資料庫，不用花時間等待報告或再出入醫院，強化防疫效益。而台灣愛因斯坦(Deep01)，則以AI幫助以CT影像診斷腦溢血，加速後續治療和轉送不同病房的流程，減輕醫護人員工作。另一方面，5G通訊將為醫療體系帶來新變革，由於5G具有傳輸時間短、流量大；同時並能達到比4G和Wi-Fi更佳的資料完整性、更高的能源效率，適合用在分秒必爭的急診外傷醫療和急性傳染病照護；以及依賴影像品質的皮膚科、CT/MRI等影像診斷。

數位科技幫助業者由醫材本業延伸，結盟醫療機構、生技醫藥、保險機構、科技業者等，打造互惠共融數位健康生態系。台灣具有發展數位健康的優勢，主係具備臨床醫學技術能量、硬體製造能力獨步全球、以及良好的基礎科學研究能量。加上台灣ICT科技大廠以及主要電信業者皆已布局醫療照護產業，期待在跨業結盟之下產生創新產品及商業模式，嘉惠使用者。

(時報資訊)