58歲「星爺」周星馳最近被前女友于文鳳告上法庭，主因是過去交往時周星馳答應給對方7000萬港幣（約2.5億台幣）佣金，但未實現，于文鳳強調自己有工商管理學位，當年被周星馳聘用當物產顧問。今(25日)周星馳本人出庭，在庭上表示當年會讓于文鳳處理自己工作，「最主要的原因是她自己喜歡」，不同意于文鳳有能力的說法。

據《東網》報導，周星馳今上午9時便坐車抵達高等法院，但他事先獲得許可，將車開進高院的地下停車場，讓許多媒體差點空等，幸好在進法庭前有記者堵到他，面對許多問題，周星馳神情淡定，表示心情平穩不緊張，也說不知道社會大眾關注這個案件，還打趣問記者們最近在忙什麼。

周星馳在庭上先是對於于文鳳有能力的說法進行反駁，直說：「第一，電影方面她沒有經驗；第二，房地產方面她也沒經驗，還是那句話，她想幫我是因為她想做」，並形容當時兩人是交往互信關係，周星馳見于文鳳樂於學習，才放手讓她幫忙。

周星馳說：「我想當時于小姐幫忙我處理工作，最主要的原因是她自己喜歡，如果她不喜歡，我是不會逼她的」，並承認曾請于文鳳幫忙跟美國片商接洽，周強調：「主要原因是她是我女朋友」，他也認了曾找于文鳳練習英文，但只有私下閒暇時才會說幾句，「我跟她99.9%的時間都是說中文」。

(中時新聞網)