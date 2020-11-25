「秋冬防疫專案」即將上路，疫情指揮中心25日表示，只要符合緊急協處，例如奔喪、來自無法自費篩檢國家，以及部會專案經指揮中心同意等三項情形，可不必出示3日內核酸檢驗報告，也不裁罰。

指揮中心指出，國際新冠疫情嚴峻，加上聖誕節、寒假、春節將至，預期返臺旅客數增加。為確保同班機旅客、機組員及國內社區的防疫安全，12月1日起實施「秋冬防疫專案」，入境台灣必須在登機前配合出示3日內核酸檢驗報告。

指揮中心指出，境外檢驗的目的，在於讓航空公司於旅客登機前可瞭解旅客個人健康狀況，並依據旅客防疫風險，於機上採取適當預防措施，降低傳播風險。

指揮中心進一步表示，若登機前無法出示3日內核酸檢驗報告，但符合以下三種情形，不予裁罰。

一是，緊急協處：例如奔喪（限二親等以內）、探視重病親屬（限二親等以內）、緊急就醫專案等，且需要在航空公司報到（check in）時主動切結及檢附佐證文件：死亡證明書、病危通知書、診斷證明書等，並依航空公司安排機上指定區域搭乘；入境時須自費接受採檢。

二是，來自無法自費篩檢國家：包括大洋洲：吐瓦魯國、紐埃、斐濟及東加等，同樣也是在航空公司報到時主動切結，並依航空公司安排機上指定區域搭乘；入境時須自費接受採檢。

三是，部會專案經指揮中心同意：如必要且短期公務商務行程，並於境外採取適當防疫措施，一樣也要在航空公司報到時主動切結及檢附經報准等佐證文件，並依航空公司安排機上指定區域搭乘；入境時依專案核定之防疫檢疫措施辦理。

指揮中心說明，如果旅客無法出示3日內核酸檢驗報告，而且不符合上述情形就逕自返台，除仍須依航空公司安排機上指定區域搭乘，入境時須自費接受採檢外，後續不得申請防疫補償，並將依據《傳染病防治法》第58條及第69條，處新台幣1萬元至15萬元罰鍰。如經確診而有傳染於他人之虞者，還須負相關刑責。

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