全球專業記憶體與儲存解決方案領導品牌SMART Modular世邁科技宣佈推出高容量16GB與32GB非揮發性雙列直插式記憶體模組（NVDIMMs），可支援DDR4-3200高匯流排頻率。

此新品結合美光科技（Micron）先進的DDR4記憶體技術與SMART Modular的高速PCB設計，可大幅增進訊號傳輸的完整性，在支援DDR4的最高速率下也能有效節省設計成本。NVDIMM已被廣泛運用於一般只需標準DRAM匯流排時脈記憶體的應用上。SMART Modular新型NVDIMM同時也採用美光科技先進的3D NAND技術，當發生系統當機或不正常斷電的狀況，只需極少的時間來完成資料的備份及復原, 並且達成資料存取持續性的特點。

美光科技運算與網路事業部行銷副總裁Malcolm Humphrey表示，他們很高興SMART Modular最新的NVDIMM能夠提供最高的可靠度與運算效能。企業藉由導入SMART世邁科技的NVDIMM，更能在進行關鍵任務時，確保資料存取保持彈性並持續不中斷。

SMART Modular NVDIMM符合JEDEC規範，透過DDR4 RDIMM產品架構，達成高效能與提升耐用度，能夠確保長時間資料傳輸的完整性，同時運用快閃記憶體資料儲存的高效率，讓雲端數據中心可以達成系統在不正常斷電後，高速復原資料的能力。此外也採用AES-XTS 256加密以確保資料安全，更提供完整且多樣的智能電力備援模組（Back-up Power Modules, BPM），可在斷電時提供系統備份時所需的備用電力。

SMART Modular在NVDIMM及BPM產品方面可直接提供客戶完整的韌體及技術支援服務，強調出其長期支援NVDIMM的承諾，而在NVDIMM及BPM的設計、製造與支援方面更已有長達10年的成功經驗，未來也期許能繼續發揮關鍵角色的力量，與其他業界夥伴共同打造持續進化的NVDIMM生態系統。

(工商 )