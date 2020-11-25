到底該不該給父母孝親費，以及要給多少都是難題，一名女學生表示，母親是個家庭主婦沒收入又不喜歡跟父親拿錢，所以11月開始跟出社會的哥哥、姊姊要每個月5000元的孝親費，但哥哥只願意給3000，姊姊一毛都不想給，還跟妹妹原PO抱怨「妳媽在發什麼神經，真煩」，讓原PO不解，難道母親的要求過分嗎？

這名女學生在臉書「爆料公社」發文表示，家裡4個小孩，大哥跟大姊已經在工作、搬出家裡，只剩原PO跟二姊住家中，其中大姊個性比較叛逆，常跟家裡起衝突，久久才回家一次。

原PO表示，媽媽自婚後一直在家當家庭主婦，沒跟爸爸拿過家用以外的錢，直到姑姑介入後爸爸才願意給些零用錢，但在給錢時常講些讓媽媽聽了不舒服的話，要她省點花，因此不喜歡跟爸爸拿錢，想自己打工賺錢卻又跟社會脫節太久，3天就做不下去，所以向大哥、大姊要一個月5000元的孝親費。

原PO說，原本大哥、大姊兩人都答應給，後來雙雙反悔，大哥只願意給3000元，大姊直接不給，還說媽媽一直打來要錢的行為很煩，向妹妹原PO抱怨「妳媽在發什麼神經」，讓原PO覺得媽媽很可憐，於是上網問網友，到底是媽媽要求過分，還是姐姐的態度過分？

對此，網友紛紛留言表示，「媽媽好慘，付出心力跟青春給家庭，卻得不到相對的回報，爸爸不關心也不提供零用錢給媽媽，相對的孩子也有樣學樣」、「5000孝親費真的不算太多，畢竟媽媽生下孩子也拉拔長大」；但也有人認為，「給孝親費本來就是歡喜甘願的，如果用強迫跟勒索變成沒有意義」。

(中時新聞網)