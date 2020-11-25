人的長相雖然各不相同，但可觀察出某些族群共同的特徵，運勢命理網站「知命命理」分享，擁有以下5種長相特徵的人天生帶財，特別會賺錢，沒想到女生困擾的大小眼、眼睛一單一雙全都是大富大貴的象徵！

▍1.掌中三奇

手掌上巽（食指根部）、離（中指和無名指根部）、坤（小指根部）這三個部位隆起飽滿，代表此人財運佳，正財偏財都比較強勁，生財有道，擅長利用各種方式去賺大錢，頭腦靈活變通，為人處事很有原則，多能得貴人之財。

▍2.大小眼

大小眼又稱為雌雄眼，按古代說法，這種人很有才華，善於策略，頭腦反應敏銳，城府深，有野心，處世手段高超巧妙。另一方面，也顯示他們的個性喜怒無常，經常會產生自我矛盾，情緒起伏不定。這類人財運很好，但若是能改掉自己多變的性格，人生會更加順遂。

▍3.眼睛一單一雙

眼睛一單一雙，這是被稱為龍鳳眼的，在相學上來說是大富大貴之人。龍眼主官運，鳳眼主財運，這樣的人一生福氣滿滿，事業上能夠升官發財，大有作為，生財有道。他們這樣的人性格很好，會包容人，能體諒人，能屈能伸，好運伴隨一生。

▍4.顴骨突出

顴骨較為凸出且肉多的人在對人、財和事物方面的控制欲都很強，此類人在工作上會擁有權力且財運也不錯，一生易富貴多福。這類人屬於有領導才能且霸氣的人。

▍5.面帶三亮

三亮是指眼神亮、鼻準亮、額頭亮。面相中帶有三亮特徵的人，財運特別旺盛，身邊貴人也多特別是在偏財運上好運連連，錢財不請自來。

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(中時新聞網)