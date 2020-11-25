三井不動產集團董事長下町一朗，日前拜會台中市長盧秀燕，市府成立跨局處專案小組，協助通過環境差異分析、交通影響評估及都市計畫委員會審查等程序。（盧金足攝）

台灣首座海港型購物商城「MITSUI OUTLET PARK台中港」設施全區示意圖。（三井不動產集團提供／盧金足台中傳真）

三井不動產集團「MITSUI OUTLET PARK台中港 二期」館內示意圖。（三井不動產集團提供／盧金足台中傳真）

台中市府25日宣布日本三井集團投資台中港OUTLET PARK二期建照日前已審核通過，不受疫情影響，三井不動產集團展現高效率，25日隨 即正式動工，預定將於2022年開幕；二期完工後將可達220家專櫃，持續引進精品、國際性品牌之外，受台灣消費者喜愛的日系品牌，國內外排隊美食將會是充實二期計畫的規畫重點。

台灣首座海港型購物商城「MITSUI OUTLET PARK台中港」，坐擁天然海景，加上設施內多以貨櫃、海港碼頭等海洋元素融入設施各角落，2018年12月12日開幕以來，顧客蜂擁而至，帶動中部海線觀光，促進地方發展與就業率。

三井不動產集團指出，開幕首年度即達到超過800萬人次到訪，有廣大消費者的支持與一年多來傾聽消費者聲音與需求，MITSUI OUTLET PARK台中港啟動二期擴建開發計畫，25日正式動工，預定將於2022年開幕。

MITSUI OUTLET PARK台中港全區採低樓層開放空間設計，面向港灣區一部分為二層式海景餐廳，另一部分則是娛樂區域。

設施魅力包括60公尺高海景摩天輪、海港觀景台、創意貨櫃市集，以及超過170間的國內外知名品牌進駐，包含約有20家台灣初展店品牌，以及全台唯一的室內冰雪樂園「SNOW TOWN」與「ASOBI SQUARE」等新型態育樂設施，吸引並滿足不同族群及年齡層的消費者需求，享受一日玩樂的愉悅時光。

三井不動產集團表示，MITSUI OUTLET PARK台中港二期預定地，將位於一期停車場部分區域展開，為一層樓戶外型設計，預計增加50家專櫃進駐展店，加上原一期170家專櫃，二期完工後全設施將可達220家專櫃。

為因應二期開幕之後可能湧入更多的人流與車流，MITSUI OUTLET PARK台中港向台灣港務公司租借鄰近的台中港旅客服務中心停車場部分區域，重新整建規畫，將做為未來來館顧客的停車使用。

三井不動產集團強調，來到MITSUI OUTLET PARK台中港，體驗多元的服務與多樣化購物樂趣，附近更有許多中台灣最著名的觀光景點，包括高美溼地、台中都會公園、大甲鎮瀾宮、逢甲夜市、路思義教堂、鹿港天后宮、彩虹眷村及秋紅谷生態公園。

此外，並可品嘗太陽餅、清水米糕、東海雞腳凍、南屯麻芛、大甲芋頭酥等在地小吃，結合購物、玩樂、休閒、美食等各種優勢，輕鬆規畫台中一日遊輕旅行，時尚生活與海線風光全部一次享受。

(中時 )