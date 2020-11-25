有多次妨害性自主的前科犯蔡亨發，酒後企圖對搭公車夜歸的未成年女學生性侵未遂。澎湖地檢署不到半個月偵結，今天依強制性交未遂罪嫌起訴，並以嚴重危害社會治安，建請法院從重量刑。

澎湖地檢署檢察長呂嘉明指派檢察官陳建佑偵辦並聲請羈押，短短二週內偵結，今天依依強制性交未遂罪嫌起訴。檢方指出，被告有多次妨害性自主前科，為圖一己私慾，對未成年被害人強制性交犯行，幸為警及時發現制止，未釀成更大傷害，所為嚴重侵害被害人性自主權，致被害人身心受創至鉅，所造成傷害難以平復及彌補，嚴重危害社會治安，建請法院從重量刑，以示懲儆。

澎湖地檢署指出，被告蔡嫌本月11日晚間，酒後前往澎湖公車總站候車，見不認識的未成年女子候車和搭車比鄰而坐，在到達西嶼合界站時，尾隨女學生下車，見四下無人，趨前叫住被害人抓住其肩膀，企圖拖往偏僻處性侵。

由於女學生反抗，被告惱羞成怒毆打被害人右臉頰，致被害人右耳下方挫傷、右上臂挫傷。所幸白沙警分局警官駕車巡邏發現，蔡男遭當場逮捕後由婦幼警察隊移送法辦。（編輯：孫承武）1091125

(中央社)