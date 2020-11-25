不同於其他業者，微軟（Microsoft）系統的用戶們似乎對於特定版本的作業系統與瀏覽器仍舊情有獨鍾，讓微軟不由得需要更為強硬，使出強力手段讓使用者改變習慣。根據先前微軟的公告，經典的IE（Internet Explorer）瀏覽器將自2020年11月19日起，不支援主流網站，這樣的改變在近期已讓不少消費者很有感。

近期有不少用戶發現，使用微軟 Windows 系統中的 IE 11瀏覽器，在前往不少知名網站，例如Facebook、Twitter、Instagram的時候，都會跳出支援網頁，提醒消費者改用新的Edge瀏覽器，並且指出當前的網站跟 IE 不相容，鼓勵使用者可以轉用速度與效能都更快、也更安全的Edge瀏覽器。

根據微軟先前的公告，他們已經列出上千家網站，將會在2020年11月30日之後，就無法支援以IE瀏覽。而微軟自家的Office、OneDrive等服務，也預定在2021年8月17日之後，對IE停止支援。一切的目的都是為了讓當前少數仍在使用的IE瀏覽器的「釘子戶」能夠即早轉移陣營。因此期待透過這些讓用戶感到不便利的措施，推動用戶遷徙到Edge瀏覽器。

微軟預定在2021年終止對於IE瀏覽器以及經典版Edge的支援，全力發展基於Chromium內核的Edge瀏覽器。換句話說，微軟將不會為這兩版本的瀏覽器提供額外的安全性支援，建議仍有相關使用需求或習慣的朋友，可以儘早切換到Chromium版本的Edge，讓自己擁有最順暢的網路瀏覽體驗，並使用Edge獨有的功能，提高生產力。

(科技)