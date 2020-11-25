為提前搶攻年菜外賣與宅食經濟商機，板橋凱撒家宴中餐廳出擊推出「金牛迎春」年菜外帶美饌，包括年年熱銷NO.1的乾隆一品佛跳牆、蟲草野菌燉雞湯、手工蘿蔔糕及豪華雙醬禮盒等，另外針對中小家庭一樣提供六人份「凱撒鴻運年菜組」供選擇，單品680元起、六人份年菜組合每套6,880元，皆僅限量100組，讓年節好菜簡單上桌，與家人輕鬆享受團聚時刻。板橋凱撒年菜外帶即日起開放預購，凡於2021年1月31前預訂付款完成，即享早鳥8折優惠。

再過不到三個月即將進入2021農曆新年重要的節慶時刻，今年無法出國旅遊、加上返台學生及台商們相繼回國，相較往年至少增加30%以上的國人留在台灣過年，也因此各大飯店餐廳除夕圍爐宴更是提早開賣，板橋凱撒大飯店朋派自助餐及家宴中餐廳於11月初就已訂位額滿僅能候補。無法趕上飯店圍爐宴的消費者，則可改為選擇訂購外帶年菜輕鬆享用飯店美饌，

板橋凱撒大飯店家宴中餐廳推出各大中華熱門料理，其中煲湯類更是到店必嚐的經典美味，由香港籍張雲天主廚融合傳統手法，將年菜必備佳餚的「乾隆一品佛跳牆」，以老母雞高湯與先炸過後絞碎的扁魚(提鮮)、干貝(提甜)、花膠、鮑魚等食材一同熬煮6小時，標榜湯頭鮮甜爽滑，為團圓圍爐中不可或缺的經典甕中美饌，每甕3,880元。另外一道燉湯則是「蟲草野菌燉雞湯」，選用重達1.2公斤以上的成熟烏骨雞，加上蟲草花、紅棗、山藥、鴻喜菇、白玉菇等食材及中藥材熬煮2小時，口口回甘的濃郁湯頭，令人欲罷不能！同時也是冬令進補、補肝益腎增添免疫力的極品補湯，每甕2,580元。

除了湯品之外，還有三款年節禮盒「臘味XO醬禮盒」、「豪華雙醬禮盒」及原汁原味純手工「港式臘味蘿蔔糕禮盒」提供選擇，每盒680元起；六人份「凱撒鴻運年菜組」則以祭祖必備的雞、豬、魚為啟發：其中主廚特別推薦「玫瑰鼓油雞」選用重達2公斤黃土雞，其肉質軟嫩、油質均勻，浸入以八角、香葉、桂皮、雞湯、老抽、麻油等醬料所煮出的老滷汁，慢火泡煮40分鐘均勻上色，使滷汁進入肉質纖維中。出爐後塗上稠狀麥芽為表皮增加光澤，緊縮毛孔防止油汁流失，鮮甜多汁滑嫩彈牙。

「碧綠咖哩焗海蝦」選用喻有蝦中壯士之稱的黑虎蝦，肉質鮮甜Q彈飽滿，淋上以洋蔥、椰奶及特製香料以小火燉煮成秘製南洋咖哩醬，多重層次美味滿溢口中，鹹香撲鼻。「紅麴聖路易子排」選用帶骨豬肋排，先將蔥薑蒜爆香、再加入老抽、紅麴醬等調味均勻，加入豬肋排醃製3小時後以大火炸至表皮金黃微焦，入爐蒸烤30分鐘，最後搭配主廚特製紅麴醬汁，是一道健康養生菜餚。另外加上「和風鮮干貝」、「鳳梨酸甜石斑魚」及「鮑汁紅扣一品窩」組合而成，每套6,880元，不論祭祖、送禮或自家圍爐品嚐皆適宜。

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