台股近期頻創新高，使得台股基金績效表現也連帶亮麗，截至24日止，共有44檔基金淨值創下新高紀錄，也讓97,820位受益人荷包賺飽飽。

進一步觀察這些基金中，中長期穩健績效中以近三個月表現來看，超過10％的基金依序包括群益葛萊美、聯博大利、景順主流、野村e科技、景順台灣科技共5檔基金。

投信法人表示，後市來看，台股指數將呈現高檔盤整震盪，各族群股價將交替輪動表現，不過明年上半年企業獲利成長仍佳，年底前後通常也有作夢行情，對盤勢整體看法正向，建議投資人可以台股基金介入。

群益投信表示，全球主要央行寬鬆步調不變，市場信心可望陸續回溫。台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場維持低利，資金持續充沛，外資近期也持續買超回補，台股在政治面及疫情面不確定性陸續消除過程中，外資回補挹注下，加上年底前後通常也有作夢行情，對盤勢看法正向，中長期股市表現仍可期待。

不過，台股個股波動劇烈，基金投資的低波動優勢勝過個股，特別是強者恆強的基金在選股策略上更是優勢，短期大盤若有拉回，建議仍可以台股基金介入。

群益葛萊美基金經理人祝宇正表示，台股後續在布局上價值型與成長科技型應並進；5G基地台、伺服器、NB耗電瓦數增加，帶動散熱需求。中美貿易戰升溫，浮現大陸去美化、轉單台灣供應鏈的趨勢，台灣相關科技業者將可間接受惠。

傳統產業中，受惠於各國政府實施解封政策，民眾開始外出消費，民生用品的需求由谷底復甦，預期股價基期低、狀況轉佳的傳產業者，股價將有表現機會。看好族群包含半導體、散熱、低基期傳產股。

(工商 )