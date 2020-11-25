暴雪娛樂推出《魔獸世界》史詩級第八部資料片，遊戲玩家在探索來世境界時，可以透過超微（AMD）Radeon RX 6800系列顯示卡，踏入《暗影之境》並體驗超逼真的光線追蹤陰影和頂尖效能。

《魔獸世界：暗影之境》運用AMD RDNA 2遊戲架構優勢，並針對Radeon RX 6800系列顯示卡進行優化，提供最極致的遊戲體驗，更在玩家穿越艾澤拉斯及暗影之境的時候，支援DirectX Raytracing（DXR）功能，在每個運算單元中加入高效能、具有固定功能的Ray Accelerator光線加速引擎。

藉由DXR技術，經過優化的Radeon RX 6800系列顯示卡能提供即時逼真的陰影效果。同時也支援FidelityFX Ambient Occlusion功能，隨著物體接受環境光線照射的程度，不斷變化且迅速地協助提升物體外觀效果。

(工商 )