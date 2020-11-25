自爆「住家遭搜索」！ 吳怡玎槓法務部長：名字不同可執行？

檢調偵辦康友KY炒股案，搜索立委吳怡玎住處，吳質疑調查人員搜索過程中拘禁她，法務部長蔡清祥25日表示，通案上如果有妨礙搜索的進行，在法律上可以限制，不是針對吳怡玎的個案情況說明。

蔡清祥說，吳怡玎委員是詢他，搜索時她陪同家人沒有離開現場，這種情況算不算拘禁？他是通案性解釋，如果陪同沒有妨礙到搜索的程序進行，就不會禁止人員進出，但若妨礙到搜索的進行，在法律上當然可以限制；至於案情，檢調並不會向法務部報告，所以法務部尊重檢調單位的辦案。

(中時 )