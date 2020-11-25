搜索吳怡玎住處 蔡清祥：並沒有拘禁 16:212020/11/25 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡清祥表示，搜索吳怡玎住處並沒有拘禁。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 自爆「住家遭搜索」！ 吳怡玎槓法務部長：名字不同可執行？ 訂閱影音： 中時新聞網 檢調偵辦康友KY炒股案，搜索立委吳怡玎住處，吳質疑調查人員搜索過程中拘禁她，法務部長蔡清祥25日表示，通案上如果有妨礙搜索的進行，在法律上可以限制，不是針對吳怡玎的個案情況說明。 蔡清祥說，吳怡玎委員是詢他，搜索時她陪同家人沒有離開現場，這種情況算不算拘禁？他是通案性解釋，如果陪同沒有妨礙到搜索的程序進行，就不會禁止人員進出，但若妨礙到搜索的進行，在法律上當然可以限制；至於案情，檢調並不會向法務部報告，所以法務部尊重檢調單位的辦案。 (中時 ) #搜索 #檢調 #法務部 #拘禁 #蔡清祥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中天撤照 蔡總統：尊重NCC審查和決議 16:202020/11/25 財經 退休教授施正屏涉間諜案 國台辦證實：一審判刑4年 12:422020/11/25 兩岸 康友案「豐銀吳」吳光訓涉炒作 立委女兒吳怡玎住處遭搜索 12:232020/11/25 社會 秋鬥見盛況 游盈隆：蔡英文繼續惹民怨 2024韓國瑜將再起 13:122020/11/25 政治 蔡政府阻撓陸媒駐台輪替 國台辦：停止無理刁難 11:222020/11/25 兩岸 吳怡玎住處遭搜索 藍黨團總召：可能有烏龍、法務部若有錯要澄清 12:392020/11/25 政治 檢調搜索國民黨立委吳怡玎住處 追查胞妹涉康友炒股案 11:062020/11/25 社會 前立委蔡豪性侵女員工 二審維持原判 11:172020/11/25 社會 拒辯萊豬 馬辦轟蔡英文：只會製造問題 沒能力解決 17:102020/11/25 政治 蔡英文拒絕辯論萊豬 李彥秀：缺乏總統的高度 15:422020/11/25 政治 政治熱門新聞 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 調查局帶隊搜索 國民黨立委吳怡玎住處 - 政治 秋鬥見盛況 游盈隆：蔡英文繼續惹民怨 2024韓國瑜將再起 - 政治 陳其邁深夜發長文 貼這張鞠躬照 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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