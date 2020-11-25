歐陽龍與傅娟育有三千金，其中，兩個大的都進演藝圈，二姊歐陽娜娜將事業重心全擺在大陸後，更是大紅大紫，三姊妹也因此成為兩岸三地最知名的星二代，如今老么娣娣也跟隨姊姊們的腳步，準備正式出道，首部作品就是《延禧攻略》金牌製片于正的新戲，近日一系列劇照曝光，有別於娜娜總被誇漂亮，娣娣的古裝扮相引來大量負評，直言「有夠老氣」。

歐陽家三姊妹入行一個帶一個，自大姊妮妮進入演藝圈後，出席活動總不忘帶上妹妹們，而歐陽娜娜如今在對岸人氣火燙，也沒忘姊妹情，日前現身大陸鞋履品牌活動，就帶著小妹娣娣同行，這兩年歐陽娣娣現身，被發現女孩快速長成少女，高挑身材與修長美腿一點不輸姊姊們，但她的出道作《當家主母》劇照曝光後，卻被網友批評顏值還是差歐陽娜娜一大截。

歐陽娣娣出道作就演于正的《當家主母》，但古裝扮相卻被嫌土味。(取材自微博)

16歲的歐陽娣娣被暱稱為「腿精妹妹」，但顯然時裝能襯托她的身材優勢，但古裝就有些困難，9月時就有消息指出娣娣正式出道的第一步，是直接進了于正新戲《當家主母》劇組，最近該劇殺青，劇中人物的古裝劇照也跟著公開，只見娣娣的長髮梳攏綁成一條辮子，身上穿的是淡橘色民女裝，臉上妝容也是清爽路線，整體來說相當簡樸。

同時，網路上還流出無修圖花絮照，照片跟歐陽娣娣社群照或品牌釋出的精修美照相比，落差相當大，加上她演出的並非宮廷劇或飛仙劇，古裝扮相很清淡樸素，遭到網友無情嫌棄，表示無論顏值還是氣質都輸娜娜一大截，「氣質完全是丫鬟啊」、「土味十足」、「毫無所謂明星相」，只能看本劇播出時，娣娣是否靠演技扳回一城。

(中時新聞網)