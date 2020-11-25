退輔會武陵農場將我國幣值面額最大的2000元鈔票作為其永續發展的目標，榮獲2020年國家永續發展獎。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場致力於永續發展，包括致力保育的台灣櫻花鉤吻鮭、南湖大山及五葉松都可在2000元鈔票上見到。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

退輔會武陵農場將我國幣值面額最大的2000元鈔票作為其永續發展的目標，透過保護自然遺產及人文景觀，並將生態資源轉成生態資產及落實農業六級化的永續農業。行政院長蘇貞昌25日頒發2020年國家永續發展獎予以肯定。

行政院國家永續發展委員會為鼓勵全民參與永續發展，特訂定2020年「國家永續發展獎選拔表揚計畫」。武陵農場首次參加選拔，順利通過書面初審及民間委員組成審查小組實地複審，最後闖過決選等3階段審查，成為該獎項17年來第一個獲獎的退輔會單位。

武陵農場致力於永續發展，可用2000元鈔票代表，因其是「面額最大的鈔票」象徵促進永續農業及經濟成長、確保永續消費及生產模式及平權價值得以實現。「南湖大山及五葉松」代表確保環境品質及永續管理環境資源，「台灣櫻花鉤吻鮭」則代表致力保育及永續利用陸域生態系，以確保生物多樣性。

到武陵農場中不僅可看到台灣櫻花鉤吻鮭、南湖大山及五葉松，也見證農場正「永」不止歇「續」之以恆的為達成願景而努力。場長袁圖強感謝「國家永續發展獎」肯定，並表示，退輔會及所屬單位一直都是抱持默默耕耘的態度奉獻社會，特別是在榮民開闢中橫公路通車60周年之際獲獎格外有意義。

武陵農場參加選拔就是希望農場這些年對環境、經濟及社會永續發展的努力及貢獻能被看見，農場期許將生態維護及環境保育的觀念，透過媒體的滲透性逐漸普及到社會大眾，讓生態資源變成全民願意共同守護的資產，歡迎更多朋友來此共享及感受武陵農場生態之美。

武陵農場早年是以種植高山蔬果為主，在榮民前輩認為未來要永續發展就必須做出改變，歷經四次轉型及落實國土復育所奠定之基礎上，農場循序發展在地生態觀光及六級化農業，已成為兼顧環境永續、社會責任、機關治理三面向的機構。

武陵農場以清澈的七家灣溪為師，以細水長流的方式追求穩定及強化韌性，希望農場未來能走得更穩健。今能夠獲得行政院所頒發之國家永續發展獎，不僅是我們過去努力的肯定，更是寓教於樂推廣永續發展的新篇章。

(中時 )