在美國總統川普首肯下，總務署（GSA）23日已通知總統當選人拜登可啟動政權交接程序，而拜登外交團隊也成型。對此，前立委沈富雄24日在政論節目說，川普敗選後「我都沒罵他」，因為他知道美國司法制度到12月中以前，（相關選舉爭議）都會處理完畢，「他（川普）最後一定抱著頭殼、夾著尾巴，乖乖地打包行李...」。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》中說，拜登一定交接；有人覺得川普可能像沒品的大黑道，在賭桌上賭輸了就翻桌，也可能像2、3歲小孩被搶走玩具後，在地上打滾耍賴，但也有可能都不是以上兩種狀況，而是他是玩給支持者看，表示老子有骨氣、有戰力。

沈富雄直言，「川普敗選後我都沒罵他，因為我心裡有數，他玩完以後，到12月中以前（相關選舉爭議）都會處理完畢，美國司法制度一定把他很快速地一一駁回，這早在預料當中，最後要演就儘管演，但最後一定抱著頭殼、夾著尾巴乖乖地打包，然後離開白宮，不信你等著看！」

但沈富雄說，川普已經被人家定了有兩大罪名，一個是破壞美國優良民主傳統，另一個是搞亂美國國家安全，而這兩個罪名都很大。

(中時新聞網)