民進黨今中常會，新聞輿情部主任顏若芳以「全媒體時代的新聞攻防」為題專案報告，黨發言人顏若芳會後轉述身兼黨主席蔡英文總統裁示，民進黨從政黨員同志要時刻警惕，必須在政策形成的過程中掌握各種可能的民意走向，及時提供正確的澄清訊息。

據轉述，總統還提到，2018年開始大量假訊息攻擊，行政團隊及黨反映沒有及時，後來選舉大敗，2019年檢討之後，至今訊息速度回應已有加快，大家會比較辛苦，但這是必要的；總統說，第一時間搜集訊息很辛苦，現在新聞訊息太多，遇到假訊息要趕緊回應，府院有發佈訊息上澄清，新聞輿情部要去輔佐，要大家收到假訊息要第一時間反應，跟民眾溝通要做正確訊息傳遞。

顏若芳今報告指出，全媒體時代媒體的轉變，各種媒體形式都出現，閱聽者改變習慣，從傳統收視率到現在，增加點閱率、分享率、訂閱率等，都成為新聞重要的參考值，依照統計，2020年有線頻道全國訂戶數第三季已有45％家裡沒有有線頻道，閱聽習慣出現在網路上，變成電視、電腦及手機融為一體的時代及多元呈現。

顏若芳轉述總統裁示指出，資訊操縱一直以來是獨裁國家用來破壞民主國家的工具。在過去的幾年內，錯假訊息已成為對台灣的常態威脅，影響了政治、也分化社會、更分裂人際和家庭的關係。尤其在疫情之下，訊息的混亂更容易造成社會恐慌。

總統說，讓台灣感到驕傲的是，台灣的民主與公民力量形成一個很好的保護罩，維護了人權，也捍衛了台灣的民主價值。

總統說，新聞輿情部的工作就如同資訊作戰，除了提供新聞服務、及時掌握與有效傳遞正確資訊之外，面對錯假訊息更是需要主動澄清、積極回應、降低失分風險；同時，新聞的運作也需要藉由團體協力作戰的方式，擴大資訊的蒐集面向，掌握訊息作戰先機，只有正確的新聞訊息才會與人民沒有距離。

總統表示，全媒體時代確實對台灣社會帶來很大的影響，資訊操縱者試圖利用民主制度下的開放社會影響選舉的結果，擾亂的社會秩序，他希望針對這點，從政的黨員同志要時刻緊惕，必須在政策形成的過程中掌握各種可能的民意走向，及時提供正確的澄清訊息，共同守護我們引以為傲的民主成果。

此外，民進黨秘書長林錫耀今在中常會中報告上周舉行的「秋鬥」；據轉述，林錫耀表示，秋鬥的動員上，國民黨也認為超乎預期；而最近一些政策議題，立法院黨團很辛苦，謝謝黨團總召柯建銘真的很辛苦。

(中時 )