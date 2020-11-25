恆春洪、鄭2男24日深夜違法持自製獵槍到風沙路附近獵水牛，因槍聲過大被民眾發現報警處理。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

恆春洪、鄭2男24日深夜違法持自製獵槍到風沙路附近獵水牛，因槍聲過大被民眾發現報警處理，而2嫌雖在警方到前逃逸又衝撞警車試圖逃脫攔截點，但最後仍不敵強勢警力圍捕，在九棚遭逮並起獲2把槍，訊後依槍砲等罪嫌送辦。

警方指出，洪、鄭2嫌24日深夜攜2把自製獵槍到風沙路附近偷獵水牛，而開槍獵得一頭水牛時，發現有民眾聽到槍聲靠近查看，嚇得趕緊將水牛運上貨車，並將獵槍棄置現場後駕車逃逸，且過程中為逃避圍捕還衝撞警方攔截點，造成警車左後車門凹損，所幸未有員警受傷。

25日凌晨0時許，警方在九棚地區將涉案車輛攔下，而因犯嫌可能持有槍械，員警當下喝令車上2名犯嫌趴下受檢，當場查獲遭偷獵的1頭水牛並循線起獲2把犯案獵槍。

警方說，遭獵的水牛已通知飼主領回，全案擴大清查是否另涉他案及槍枝來源，而2嫌訊後依竊盜、槍砲、妨害公務等罪嫌送辦。

恆春洪、鄭2男24日深夜違法持自製獵槍到風沙路附近獵水牛，因槍聲過大被民眾發現報警處理。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

(中時 )