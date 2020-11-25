根據最新市調資料顯示，宏碁(2353)荷蘭連同比利時電競顯示器衛冕四個季度市占冠軍，坐穩市場第一；今年第三季銷量以年增率35%成長，且持續以超越25%市占率領先各大顯示器品牌。

宏碁電競顯示器系列針對不同機種進行功能優化，提供高規格性能、採用業界最新技術、高畫面刷新率及疾速（Gray-To-Gray, GTG）反應時間來呈現流暢的遊戲畫面，為遊戲玩家提供強勁的電競效能和舒適的人體工學設計，旗下Predator及Nitro電競顯示器系列更是長期名列品牌排行榜。

除此之外，疫情也影響全球消費者生活習慣，多螢成為當前遠距及居家政策的重要工具之一，宏碁更在第三季於荷蘭及比利時推出返校季行銷策略，針對遠距教學、居家辦公、電競玩家，亦或是專業工作使用者，提供不同機型及使用情境的多元化產品線，全面滿足消費者對顯示器的各種需求。

(時報資訊)