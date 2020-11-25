無線藍芽耳機、手機及車用訂單增溫，燿華(2367)營運走出谷底，燿華表示，11月及12月營收可望回升，希望第4季能順利轉虧為盈，公司積極切入高階NB領域，目前已有斬獲，且車用雷達高頻產品亦有新客戶，隨著新客戶及新產品佈局發酵，燿華審慎樂觀看待明年營運，燿華預估，明年業績會比今年好。

燿華於今天下午舉行法說會，燿華今年營運飽受新冠肺炎疫情影響，尤其是第2季，各國封城封國抗疫，車用及無線藍芽耳機等訂單不如預期，讓燿華營運陷入虧損困境，原本期待第3季能轉虧為盈也因產品價格不佳未能如願，今年前3季營業毛損為860萬元，營業淨損為16.11億元，稅前淨損為11.34億元，稅後淨損為10.92億元，每股淨損為1.76元。

不過，隨著各國陸續解封及車廠復工，客戶訂單回流讓燿華業績逐步回穩，公司也積極開拓新客戶，其中無線藍芽耳機除原有大客戶，陸續增加新客戶，車用產品除原有的雷達/光達板，車載鏡頭模組板出貨量也緩步增加，原本公司在NB部分做得比較少，現在亦順利切入高階NB 12層板以上Anylayer HDI，新產品及新客戶成為公司未來營運成長新動能。

在客戶訂單增溫下，燿華生產藍芽耳機、電池板的台灣廠(連同外包月產能100萬呎)產能已經滿載，南通廠7月投產後，目前月產能60萬呎到80萬呎，稼動率約80%，公司正積極拉高良率，南通廠以生產手機、汽車產品居多，軟硬結合板的產能亦將較之前增加1倍，未來將拉高高階產品產能，並依市場需求，是否在明年推動二期擴產，目標月產能達100萬呎。

燿華10月合併營收為14.71億元，年減26.6%，累計前10月合併營收為111.76億元，年減40.16%。

燿華表示，11月及12月營收可望攀升，希望第4季能順利轉虧為盈，下半年會比上半年好，明年第1季會比今年同期好，明年業績會比今年好。

(時報資訊)