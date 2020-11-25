連鎖餐飲集團揚秦(2755)預計12月16日轉上櫃掛牌，上櫃前公開承銷現增新股1700張，其中1360張將於11月26～30日採競價拍賣，拍賣底價為每股48元，每張標單最低投標1張、最高178張，以價高者優先得標，預計12月2日上午10點開標。

揚秦目前實收資本額1.8億元，預計上櫃後將增至2億元。集團旗下擁有「麥味登」、「炸雞大獅」、「REAL真．Cafe．Bread」等3大連鎖品牌，麥味登截至9月底全台共820家門市，炸雞大獅目前全台19家、海外18家，REAL則在台設有5家直營店。

揚秦2020年前三季合併營收10.85億元、年增14.04％。毛利率自25.75％略升至25.98％，營益率自6.2％略降至5.98％。雖受業外虧損增加影響，稅後淨利0.48億元、仍年增4.48％，每股盈餘2.71元，優於去年同期2.59元。前三季同店營收（SSSG）年增9.6％。

展望後市，揚秦將以「麥味登」及「炸雞大獅」2大品牌加盟體系，於台灣及海外同步拓展加盟店，以雙引擎驅動集團營運持續成長，目標明年底「麥味登」重返1000家規模、「炸雞大獅」全球店數達100家里程碑。

揚秦執行長卓靖倫表示，集團旗下品牌專注於日常生活必需的國民經濟美食市場，具有民生基本需求與持續消費特性，符合生活概念投資標的，讓投資人從顧客變老闆，再用股票賺回消費，達成長期投資、持續獲利的正向循環。

(時報資訊)