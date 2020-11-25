受隔夜美股大漲，道瓊指數首度漲破3萬點大關激勵，以及新冠疫苖的樂觀消息與美國總統大選的不確定消退，為市場信心帶來提振，周三日股收高。

周三收盤，日經225指數漲0.5%，為26,296.86點；該指數在周二創下29年半收盤新高。

繼前一日創下逾兩年新高後，東證一部指數周三小漲0.3%，收在為1,767.67點。

市場人士表示，因湧現獲利了結賣壓，日股午後漲幅收斂。

新冠肺炎疫苖研發的進展，以及美國政府正式啟動總統當選人拜登入主白宮前的交接工作，令投資人更加期待經濟將迅速復甦，周二美股道瓊指數與標普500指數同步創下歷史新高，道瓊指數更是有史以來首度突破3萬點大關。

Monex Securities首席策略師Takashi Hiroki表示，今天日股全面走高，且周期型股票受到追捧。

日媒周三報導，因疫情急升，東京將要求酒吧與餐廳縮短營業時間，相關股應聲下挫，和民（Watami）跌3.59%，Royal Holdings跌2.68%。

日本政府周二暫停札幌和大阪兩大城市的促進國內旅遊活動，陸運股下跌0.77%。

在美國同業勁揚帶動下，半導體類股持續走強，信越化學漲3.39%，不過，愛德萬測試與東京威力科創尾盤由升轉跌，終場分別收跌0.83%與0.15%。

日產汽車大漲近7%，主要由空頭回補買盤帶動，以及該公司宣布重新設計的小型車將配備混合動力系統，加深投資人對其轉向電動車領域的憧憬。

新創股Mothers指數逆勢下跌2.1%。

(時報資訊)