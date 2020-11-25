餐飲業不景氣，手搖飲仍逆勢展店，今年全台冷飲家數增加到近2萬店，二年多來增加2,800餘店，雖然雙北人口密集、消費力強，不過人力與店租成本居高不下，台中、台南、高雄的飲料店店數、與增加的速度均遠高於雙北市。

根據財政部統計資料顯示，2018年、2019年全台飲料店銷售額總計分別為522億元、550億元，平均單店的年營業額約300萬元，等於每月約25萬元，不過各縣市平均單店月營收差異甚大，台北市平均約33萬元，新北、桃園及台中約近30萬元，不過台南、高雄僅約20萬元。

全台飲料店店數也呈現愈南部密度愈高的情形，高雄市超過3,300店是全台飲料料最多的城市，台南市約3,000店居次，台中約2,800店，不過北北桃三都則各僅有千餘店左右。近二年多來中南部三都都各增加三、四百店，不過北北桃三都各僅增加一、二百店。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，許多商圈店面面臨景氣寒冬，但手搖飲料仍受到國人歡迎，不少投資人持續投入開店，南部因為天氣熱，加上店租及人事成本低，即使茶飲單價較北部低5～10元，但南高都會區仍是手搖飲展店的大本營。

手搖飲料店進入的資金、技術門檻低，吸引投資人進入飲料市場，透過也產品更為訴求健康取向，店面門市裝潢、產品包裝更吸引人，在社交媒體興盛帶動下，還衍生出網紅店的新趨勢。不過也因為品牌眾多，市場競爭激烈，可能面臨短時間人氣快速消退的經營難題。

根據流通快訊店數統計，2019年4月底前十大飲料店共3,908家，以清心福全930家最多，五十嵐533家居次，根據經濟部調查，飲料店經營面臨的困境，主要為人員流動率高、同業間競爭激烈、營業成本上升。為提升競爭力，飲料店業者認為未來營運發展計畫較主要策略為研發新產品、加強食安控管、降低人事成本。

(工商 )