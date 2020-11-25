搶攻企業尾牙春酒商機，台北文華東方酒，針對不同市場需求，規劃推出「牛轉錢坤」尾牙春酒饗宴專案與「牛年鴻運」除夕團圓圍爐宴，並自即日起接受預訂。

台北文華東方酒店自2020年12月1日起至2021年3月31日，推出「牛轉錢坤」尾牙春酒專案，由擁有超過25年豐富廚藝經驗，且曾榮獲國際獎項殊榮的宴會廳主廚李政上帶領頂尖廚藝團隊，精心設計多道賓主盡歡的美味豐盛菜餚，提供三種不同宴席方案供選擇：精緻中式宴席每桌（十位）25,800元，適用於週一至週四；澎湃中式宴席每桌（十位）28,800元，適用於週五至週日；而全日期適用的豪華中式宴席則為每桌（十位）32,800元。

除上述專案優惠禮遇外，台北文華東方酒店另加送精彩滿額贈禮，訂席6至9桌，贈台北文華東方酒店6000元餐飲抵用券，訂席10至19桌，贈10,000元，訂席20至39桌，贈12,000元餐飲抵用券。另訂席40桌以上，免費折抵該場次一桌桌席費用並額外贈送SPA療程券一張。

除宴會廳外，台北文華東方酒店表示，館內美食餐廳包括米其林一星雅閣中餐廳、米其林餐盤推薦Bencotto義大利餐廳以及M.O.BAR，各式精彩絕倫的美味佳餚，亦可滿足大小企業對尾牙春酒不同的需求與規劃。

此外為打造無與倫比的除夕團圓氛圍，台北文華東方酒店於2021年2月11日除夕夜，在氣派寬敞的大宴會廳推出「牛年鴻運圍爐宴」，中式桌菜圍爐宴每桌至少四位起，每位3,980元，以及中小型宴會廳專屬包廂圍爐宴，每桌十位49,800元，賓客可盡享澎湃豐盛的美味精緻佳餚，包括：金蒜醬蒸澎湖龍蝦、松露野菇蒸龍虎斑等。席間更特別安排新春納福的舞龍表演、川劇變臉、創意冷光舞、精彩樂團表演及抽獎活動，晚間5點半起還有熱鬧新春市集，像是「年年好運」即拍即印團圓合照、「花開富貴」手作盆栽、手寫春聯等各式趣味活動，炒熱現場氣氛嗨到最高點。即日起至今年12月31日訂席可享早鳥9折優惠，為明年除夕預約您與家人一頓難忘歡快的團圓飯。

(工商 )