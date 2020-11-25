政府推動法規鬆綁以促進經濟發展，三年來成績如何？國發會今（25）日表示，各部會總計鬆綁了近七百項（行政命令、辦法、函釋）其中金管會、財政部鬆綁量最多，分別占22.1％、21.6％，名列前二名。

國發會副主委高仙桂表示，金管會、財政部為保障人民權益，法規命令比較多，因此鬆綁的量自然也比較大，藉由三年來的鬆綁，可以改善企業經營環境，讓人民有感並促進經濟發展。

國發會表示，近三年法規鬆綁總量696項，金管會、財政部及經濟部所提的鬆綁量名列前三名，金管會所鬆綁的項目有：放寬高資產客戶業務、放寬銀行可百分之百投資創投事業、開放設立純網銀等154項，占總鬆綁量22.1％。

財政部也鬆綁150項，如公司獎酬員工費用認列、民眾可就近至任何一國稅局詢金融遺產資訊、小規模營業人接受行動支付，鬆綁量占21.6％。另外，經濟部為協助青創貸款也修正中小企業認定標準、簡化公司登記，也占鬆綁總量的10.2％。

(工商 )